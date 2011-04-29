Мер Полтави звернувся до мерів 73-х міст Європи

Міський голова Полтави Олександр МАМАЙ звернувся до мерів 73-х міст Європи з проханням подарувати місту тролейбуси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції.

За словами О.МАМАЯ, відповідні листи з проханням про допомогу в збільшенні тролейбусного парку Полтави він вирішив надіслати своїм європейським колегам, запозичивши такий досвід у мера Вінниці.

«Я діяв за практикою мого друга, міського голови Вінниці Володимира ГРОЙСМАНА. Він попросив трамваї в Швеції, і їм безплатно надали понад 70 шведських трамваїв у доброму стані. Річ у тім, що вимоги в європейських країнах до транспорту дуже строгі. Вони оновлюють парк щороку. І в них перестають використовувати транспорт, який ще в належному стані і може їздити в Україні 10-20 років», - сказав О.МАМАЙ.

Він також зазначив, що вже одержав позитивні відповіді з деяких країн.

«Поки що тролейбуси Полтаві не дарують, але обіцяють при нагоді це зробити», - сказав мер.

За словами О.МАМАЯ, європейські країни можуть передати місту від 10 до 20 тролейбусів.