У травні будуть готові зміни до податкових законів

У травні будуть презентовані зміни до податкового законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції у Львові повідомив віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО.

«Ми системно працюємо над податковим законодавством. Є угода з компанією «Ернст енд Янг», і вже у травні буде представлено зміни до податкового законодавства. Півроку ми маємо новий Податковий кодекс, є певні позиції, які потрібно відрегулювати. У нас ще залишилося багато податків – 23, більше сотні обов’язкових платежів, різні звітності, у нас ще дуже багато рішень, які ми залишили для ДПА, а не прописали їх у Податковому кодексі», – зазначив С.ТІГІПКО.

Він додав, що спрощена система оподаткування повинна залишитися.

«Якщо ми хочемо підтримати реальний бізнес, спрощена система не повинна бути зброєю, яка працює проти бюджету», - сказав С.ТІГІПКО.