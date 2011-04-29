У Харкові за побиття студента звільнили чотирьох міліціонерів

У Харкові хвільнено з органів внутрішніх справ чотирьох працівників міліції, які побили студента Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

Про це інформує офіційний сайт МВС України.

Працівників патрульно-постової служби міліції звільнено після перевірки повідомлень у ЗМІ про побиття студента. «За цим фактом Харківським міським управлінням ГУМВС України в Харківській області було проведено службове розслідування та встановлено працівників, причетних до вказаної події. Ними виявилися чотири інспектори патрульної служби полку ПС Харківського міського управління ГУМВС України Харківській області», повідомляє сайт МВС.

Зазначається, що у своїх поясненнях ці міліціонери вказують, що «в ніч на 25 квітня під час несення служби по охороні громадського порядку на маршрутах патрулювання вищевказаного студента не зупиняли та не затримували. Натомість, при перегляді відеозапису з розташованої на банкоматі відеокамери встановлено, що 25 квітня приблизно о 2.00 один із працівників патрульно-постової служби використовував стипендіальну картку, яка належить студенту».

За порушення службової дисципліни, що виразилося у грубому ігноруванні вимог ст. 7 Дисциплінарного статуту ОВС України, наказом начальника Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області вказаних правоохоронців звільнено з органів внутрішніх справ. До суворої дисциплінарної відповідальності також притягнуто трьох командирів звільнених працівників міліції. Зібрані матеріали передано до прокуратури для прийняття рішення згідно з діючим законодавством України, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, до прокуратури звернувся студент Національного університету «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого» Михайло ОПЕКАН із заявою про заподіяння йому тілесних ушкоджень працівниками міліції. Згідно із заявою, у ніч на 25 квітня на території житлового масиву «Павлове Поле» працівники патрульно-постової служби застосували до нього силу та змушували його зізнатися у зберіганні наркотичних засобів.

З розповідей самого студента відомо, що тієї ночі М.ОПЕКАН разом із дівчиною повертався з Великодніх святкових заходів, що відбувалися у центрі Харкова. Близько 1-ї години ночі, коли вони проходили вулицею 23 Серпня неподалік однойменної станції метро, до пари під’їхав автомобіль ВАЗ-2112 патрульно-постової служби міліції. З нього вийшли четверо міліціонерів у формі і силою посадили Михайла в автомобіль. Постраждалий зазначає, що його катували і вимагали зізнатися в тому, що він зберігає та розповсюджує канабіоїдні наркотики. Потім у хлопця відібрали стипендійну картку та вимагали назвати ПІН-код, після чого виштовхали М.ОПЕКАНА з авто. О 6-й ранку постраждалий прибув до лікарні невідкладної допомоги, де лікарі зафіксували побої, зокрема – перелам носа.