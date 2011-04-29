Згорів музей на місці масових розстрілів під Києвом

На Биківнянських могилах горить музей. Про це повідомили УНІАН в прес-службі голови Комісії з питань культури та туризму Київської міської ради Олександра БРИГИНЦЯ.

В повідомленні зазначається, що “згоріло все вщент і залишилося лише чотири опорні наріжні стовпи”.

Також прес-служба зазначає, що «у березні 1937 ділянка лісу біля селища Биківня на північно-східній околиці міста була виділена Київською міськрадою для “спецзони” НКВС». “Встановлено, що в районі селища Биківня закопували приречених до розстрілу в позасудовому порядку, вирок стосовно яких виконано у місті Києві” - повідомляє О.БРИГИНЕЦЬ. Він зазначає, що “це понад 100 тисяч невинно розстріляних осіб, які були заарештовані радянською спецслужбою НКВС”.

„Жертви стали жертвами знов. Хтось намагається перевірити наше терпіння”, - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.