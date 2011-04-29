МНС виправляє: горів не Биківнянський музей, а приміщення охорони

Працівники ГУ МНС України в м. Києві заперечують інформацію про те, що згорів музей на місці масових розстрілів під Києвом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного управління з надзвичайних ситуацій, «дійсно сьогодні о 17.21 надійшло повідомлення про пожежу за адресою Броварський проспект, 33 – там горіла допоміжна дерев’яна будівля для охорони».

За даними прес-служби МНС, площа цієї споруди становила 10х5 м, вогнем знищено 45 кв. м покрівлі будівлі, стін та перекриття. Пожежу було ліквідовано о 17.55.

«Будівля, яка згоріла, не несе будь-якої історичною або наукової цінності», - зазначили в МНС, додавши при цьому, що внаслідок пожежі опіки отримав старший науковий співробітник (1983 р. н.), який перебував у приміщенні.

Причини пожежі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба голови Комісії з питань культури та туризму Київської міської ради Олександра БРИГИНЦЯ поширила інформацію про пожежу в музеї на Биківнянських могилах.

В повідомленні зазначається, що “згоріло все вщент і залишилося лише чотири опорних кутових стовпи”.

Як відомо, в лісі біля селища Биківня на північно-східній околиці Києва розташоване масове захоронення людей – жертв НКВС. На цьому місці було створено музей.