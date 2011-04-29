Працівницям лікарні поставили діагноз "сибірка"

Консиліум лікарів і фахівців поставив остаточний діагноз "сибірка" двом працівницям харчоблоку міської лікарні Армавіра (Краснодарський край, РФ). Про це РосБізнесКонсалтингу повідомили в Департаменті охорони здоров`я краю.

У відомства додали, що хворі госпіталізовані, нині вони в задовільному стані і йдуть на одужання.

Раніше повідомлялося, що дві жінки під час роботи в харчоблоці лікарні обробляли яловичі туші. В них піднялася температура, виявилися виразки. Жінки були госпіталізовані, їм поставили попередній діагноз "сибірка".

За даним факту слідчі порушили кримінальну справу за ч.1 ст.238 Кримінального кодексу РФ (збут продукції, що не відповідає вимогам безпеки).