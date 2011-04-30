Чоловік стріляв по бродячих собаках, а вбив свою падчерку
12:56, 30 квітня 2011Суспільство
3563 0
Трагедія на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області чоловік на подвір’ї власного домогосподарства, стріляючи по бродячим собакам із мисливської рушниці, випадково вбив свою падчерку.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Трагедія сталася в одному з селищ області. Чоловіка затримано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter