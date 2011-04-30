Чоловік стріляв по бродячих собаках, а вбив свою падчерку

12:56, 30 квітня 2011
Суспільство
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Трагедія на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області чоловік на подвір’ї власного домогосподарства, стріляючи по бродячим собакам із мисливської рушниці, випадково вбив свою падчерку.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Трагедія сталася в одному з селищ області. Чоловіка затримано.

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