Чоловік стріляв по бродячих собаках, а вбив свою падчерку

У Дніпропетровській області чоловік на подвір’ї власного домогосподарства, стріляючи по бродячим собакам із мисливської рушниці, випадково вбив свою падчерку.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Трагедія сталася в одному з селищ області. Чоловіка затримано.