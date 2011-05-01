Львів два дні святкуватиме День Батяра

У Львові 1 та 2 травня святкуватимуть День Батяра під гаслом «Батяри усіх країн, єднаймося!».

«Львів’яни та гості міста на День Батяра матимуть унікальну можливість поринути в атмосферу, настрій, побут, стилістику такого автентичного львівського явища, як батярство, що витворило своєрідний міський фольклор, сформований на лексиці львівської вулиці початку ХХ ст. Батяр – це дотепний, галантний і романтичний збиткар. І хоча справжніх батярів уже давно не лишилося, їх дух у Львові досі присутній, адже є чимало людей, які не тільки люблять цей стиль життя, а й прагнуть відтворити його», - розповів УНІАН організатор свята Андрій СИДОР.

На вулицях Львова у День Батяра можна буде побачити людей, вбраних по-батярськи, можна буде взяти участь у вуличних виставах в батярському стилі, а також сфотографуватися на згадку зі справжнім «Почесним Батяром», в кав’ярнях лунатиме батярська музика.

«Вшанування батяра у Львові стає вже традицією, і з кожним роком свято проходить з ширшим розмахом. Аудиторія стає щораз більшою, програма - насиченішою», - зазначив А.СИДОР.

***Львівські батяри - львівська субкультура, яка існувала з середини 19 століття до середини 20 століття.

Назва «батяр», імовірно, виникла від угорського «betyar», що означає особу, яка має дивні погляди і робить непередбачувані вчинки, авантюриста, гульвісу.