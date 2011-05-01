День України пройшов на Міжнародному книжковому ярмарку в Аргентині

День України відбувся у суботу в рамках найбільшого в Латинській Америці 37-го Міжнародного книжкового виставки-ярмарку, що проходить у Буенос-Айресі, повідомляє кореспондент РІА "Новини".

З моменту відкриття виставки 20 квітня український стенд відвідали більше 10 тисяч людей. Вони ознайомилися з експозицією художньої, дитячої, політичної, історичної і мемуарної літератури, альбомами живопису і путівниками.

Увечері в одному із залів виставки, який був цілковито заповнений, пройшов концерт, організований асоціацією українців, які здобули освіту в університетах Аргентини. Гості подивилися виступ фольклорних ансамблів "Просвіта" і "Дунай", які вже більше 20 років пропагують українську культуру на аргентинській землі.

Українській діаспорі в Аргентині більше століття. Як заявив посол України в Аргентині Олександр Тараненко, тут живуть близько 300 тисяч українців, які об`єднані в 27 асоціацій співвітчизників. Найчисленніша діаспора в Буенос-Айресі, а також у провінціях Чако, Формоса і Місьонес, де є почесні консули.

"Україна представлена на ярмарку вже 23-й раз. Вважаю, що наша участь в її роботі значною мірою сприяє розвиткові культурних зв`язків і туризму між нашими країнами", - заявив посол. За його словами, українсько-аргентинські контакти будуть інтенсифіковані вже найближчим часом - після ратифікації угоди про безвізовий режим, підписаної минулого тижня під час офіційного візиту міністра закордонних справ Аргентини Ектора Тімермана до Києва.

8 травня посольство України проведе для аргентинців і співвітчизників конференцію до 25-річчя чорнобильської трагедії.

Буенос-Айрес тиждень тому був оголошений ЮНЕСКО світовою столицею книги до 22 квітня 2012 року, коли це звання перейде Єреванові. Книжковий ярмарок проходить під гаслом "Місто, відкрите світові книг". У її роботі беруть участь більше 1,5 тисяч найбільших видавництв з 42 країн, зокрема з Азербайджану і Вірменії (День Азербайджану відзначать на виставці 6 травня).