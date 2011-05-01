Погода на завтра

2 травня у західних областях України, на Вінниччині та місцями у північних областях очікуються короткочасні дощі, грози, в карпатському регіоні - сильні дощі; на решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважно південно-східний, помірний; у західній частині північно-західний, 7-12 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 17-22°, у західних областях та на узбережжі Криму 12-17°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 8-12°.

У Києві та столичній області місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 17-22°. По м. Києву температура вночі 9-11°, вдень 19-21°.