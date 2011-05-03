Німеччина надала гуманітарну допомогу Прикарпаттю

Німеччина надала Прикарпаттю гуманітарну допомогу.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській організації «Фронту Змін», німецька благодійна організація «Конвойгруппе Вальдек-Франкенберг» передала Прикарпаттю 79 лікарняних ліжок, 38 інвалідних візків, величезну кількість витратних матеріалів для операційних, невролологічних та хірургічних відділень, 110 парт і 210 стільців для шкіл, чимало різноманітних речей для дітей, включаючи іграшки.

За словами голови організації Вільфреда ФОГЕЛЯ, очолювана ним громадська організація є приватною структурою, яка вже більше 20 років збирає в різних регіонах Німеччини гуманітарну допомогу і передає її тим, хто цього потребує. Німецькі гості завітали на Прикарпаття на трьох великих вантажівках з гуманітарним вантажем. «Конвойгруппе Вальдек-Франкенберг» вже протягом 9 років співпрацює з партнерами в нашій країні. Протягом 5 років вони постачали допомогу на Волинь, а 2009 року вперше привезли гуманітарний вантаж на Прикарпаття.

Наразі частина вантажу вже надійшла в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню. Решту привезених речей розподілятимуть відповідні державні органи.