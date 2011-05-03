Набув чинності знижений тариф для будинків без газу

1 травня набуло чинності розпорядження Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) про внесення змін до тарифів на електроенергію для населення, відповідно до якого встановлюється знижений тариф на електроенергію для багатоквартирних будинків, де відсутня газифікація.

Відповідну постанову НКРЕ опубліковано 30 квітня в газеті «Урядовий кур`єр».

Як повідомлялося, цією постановою НКРЕ встановила застосування для населення тарифу на електроенергію в розмірі 21,54 коп. за 1 кВт/год. (із ПДВ), незалежно від обсягів її споживання, в окремому багатоквартирному будинку, який негазифіковано й в якому відсутнє або не функціонує централізоване теплопостачання, а не в населеному пункті загалом, як було раніше.