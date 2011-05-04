ГПУ порушила справу проти екс-службовців Мистецького арсеналу

Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу стосовно колишніх службових осіб музейного комплексу «Мистецький арсенал» за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, сума завданих державі збитків становить 3 млн. грн.

У повідомленні зазначається, що справа порушена за результатами перевірки додержання вимог законодавства при використанні державним підприємством «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» Державного управління справами бюджетних коштів на реконструкцію і будівництво приміщень по вул. Івана Мазепи, 28-30.