Облитий кислотою чиновник не вірить у версію міліції

Заступник голови Київської обласної державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ не вірить у версію міліції про замовника і виконавця замаху на нього.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня».

За словами Ю.ЧИЖМАРЯ, він не вірить у те, що затриманий капітан міліції Назар ФЕСУН, у якого урядовець начебто «відбив» кохану Олександру ТАТ, є справжнім замовником замаху.

«КОТОВ, який нападав, чомусь два дні після злочину у себе вдома зберігав мою фотографію і кислоту. Це дикий абсурд! Щось тут нечисто!» – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

«КОТОВ під будинком у мене півроку ходив. Він навіть не ховався. Я думав, вони просто намагаються мене залякати, але не переступлять межу... Чоловік півроку знає мене в обличчя і чомусь зберігає мою фотографію... Відчуття, що він цілеспрямовано чомусь хотів у в`язницю. ФЕСУН – людина теж цікава. Навіщо йому писати явку з повинною, що це він облив мене, адже КОТОВ на нього не свідчив? Закрадається сумнів: а чи замовники ці хлопці чи просто виконавці? Я 9 років працював адвокатом, і для мене дуже дивно, як вони поводяться. Якби я був їх адвокатом, я б їх за два дні очистив. Але люди свідомо йдуть, щоб понести покарання», – відзначив урядовець.

Він запевняє, що не був знайомий з Н.ФЕСУНОМ, і відмовився коментувати свої взаємостосунки з О.ПАП. «Я цю людину особисто не знаю, тому не можу коментувати, хто і що. Коли я мав з нею хороші стосунки, тоді ФЕСУНА не було в Києві. Звідки він узявся – я не знаю», – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

«Я чудово розумію, що ФЕСУН існував. Зрозумів я це не позавчора, а сьогодні. З`явився він тоді, коли я виїхав працювати губернатором до Тернополя. Я дуже віддався роботі, просто не встигав дивитися за власним особистим життям. Всі проблеми через це», – додав він.

Ю.ЧИЖМАРЬ також заперечує, що наполягав, щоб О.ПАП зробила аборт. «Я б ніколи навіть рота не відкрив. Я людина віруюча, і в житті цього не дозволив би. Та і як можна вимагати аборт на шостому місяці?» – сказав урядовець.

«Сегодня» нагадує, що на Ю.ЧИЖМАРЯ напали 17 лютого ц.р. в Києві на вул. Горького, біля його будинку. Невідомий плеснув йому кислотою в обличчя і зник. Заступника губернатора Київської області і колишнього губернатора Тернопільської області відвезли в реанімацію опікового центру. Коли лікарі боролися за зір урядовця, міліція заявила, що затримано виконавця – Д.КОТОВА і замовника – капітана міліції Н.ФЕСУНА. Офіційний мотив, за версією міліції: нібито Ю.ЧИЖМАРЬ відбив у Н.ФЕСУНА кохану дівчину, 26-річну О.ПАП, яку він і проводжав того вечора і яка незабаром стане матір`ю. За версією міліції, батько дитини – міліціонер, а Ю.ЧИЖМАРЬ у зв`язку з цим умовляв А.ПАП зробити аборт, що розлютило Н.ФЕСУНА, і той зважився на такий відчайдушний крок. Заступник губернатора в цю версію не вірить, пише видання.