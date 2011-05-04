Синоптики прогнозують приморозки

Найближчими днями очікуються приморозки на території західних областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Заморозки на заході будуть у найближчі 2-3 ночі. Сьогодні вранці на території Польщі мінімальна температура складала 2-7 градусів морозу», - сказав М.КУЛЬБІДА.

У зв’язку з цим він підкреслив, що частково ця повітряна маса потрапить на територію західних областей України.

Крім того, за прогнозами М.КУЛЬБІДИ, також у західних та північних областях України приморозків можна очікувати 16-18 травня. В інших регіонах приморозків не буде.