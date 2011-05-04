Стартує журналістський конкурс «Гучномовець»

Національний форум профспілок України, Київська незалежна медіа-профспілка, інформагентство УНІАН та інтернет-видання “Телекритика” оголошують всеукраїнський конкурс на краще висвітлення соціальної тематики серед журналістів «Гучномовець».

Як повідомляють організатори конкурсу, його метою є пропагування зацікавленості соціальною тематикою серед журналістського середовища, стимулювання професійного висвітлення соціальної тематики (проведення соціальних реформ, соціальний стан громадян України, соціальні проблеми окремих груп або регіонів України, досвід інших країн щодо проведення соціальних реформ) в ЗМІ, сприяння розвитку діалогу суспільства з владою.

Конкурс проводиться в таких номінаціях: кращий аналітичний матеріал (журналістське розслідування); кращий репортаж; започаткування дискусії в блозі.

Конкурсні роботи будуть оцінені за такими критеріями: рівень розкриття соціально-важливої теми; актуальність і ілюстративність матеріалу; оригінальність в підході до висвітлення матеріалу; коректність викладу матеріалу; рівень дотримання журналістських стандартів, збалансованість матеріалу.

Переможців конкурсу визначить журі у такому складі: голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК, головний редактор ІА «УНІАН» Олександр ХАРЧЕНКО, голова Комітету Київської незалежної медіа-профспілки Юрій ЛУКАНОВ, виконавчий директор ГО "Телекритика" Віталій ЯРИНИЧ, директор Міжнародного інституту демократій Сергій ТАРАН, заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО.

Переможці конкурсу будуть нагороджені пам’ятними призами та грошовими преміями у розмірі: гран-прі Конкурсу – 7 000 гривень; за кращий аналітичний матеріал (журналістське розслідування) – 4 000 гривень; за кращий репортаж (текст) – 4 000 гривень; за кращий репортаж (фото) – 4 000 гривень; за започаткування дискусії в блозі – 4 000 гривень.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати інформаційний матеріал (текст, фото), опублікований в період з 1 травня 2010 по 1 травня 2011 на адресу coordcentre@nfpu.org з приміткою «конкурс» до 20 травня 2011 року: друковані матеріали – у відсканованому вигляді, формат jpeg; матеріали, розміщені на інформаційних Інтернет-ресурсах, – в текстовому форматі doc. із зазначенням гіперпосилання.