За якістю життя Київ суттєво відстає від Праги та Варшави

На сьогодні рівень якості життя у Києві значно вищий, ніж в інших містах країни, але українська столиця суттєво відстає від столиць Східної Європи, заявляють в Київській міській держадміністрації з посиланням на дані дослідження, проведеного в рамках розробки Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Як сказано у переданому УНІАН повідомленні прес-служби КМДА, зокрема, в ході дослідження респонденти відповідали на питання, які характеризують стан справ у таких секторах як транспорт та транспортна інфраструктура, інженерна інфраструктура, управління містом, охорона здоров’я, соціальне забезпечення та безпека, екологія та навколишнє середовище. На думку опитаних, найнижчі оцінки отримали транспортна та інженерна мережа, які дуже зношені. Також респонденти зазначили, що рівень місцевого самоуправління та забезпечення охорони здоров’я у Києві досить низький.

Водночас екологічна ситуацію у Києві є кращою. Так, відповідно до проведеного аналізу, в місті рівень викидів, що забруднюють атмосферу, – найнижчий серед порівнюваних міст. Окрім того, більшість респондентів наголосили, що наразі Київ є відносно безпечним для життя містом.

Також у дослідженні зазначається, що науковий потенціал, розвинена мережа освітніх закладів та високий рівень освіти мешканців столиці можуть стати конкурентними перевагами міста.

На думку учасників Консорціуму із розробки Стратегії розвитку Києва до 2025 року, зазначені проблеми не є унікальними, із більшістю з них східноєвропейські столиці зіштовхнулися ще 10-15 років тому, та наразі вони розв’язали ці проблеми. Тому сьогодні перед Києвом стоїть завдання проаналізувати досвід провідних країн світу, розробити, із урахуванням власної специфіки, шляхи вирішення зазначених проблем.

*** Проект з розробки Стратегії розвитку Києва до 2025 року ініційований Київською міською державною адміністрацією. Для реалізації проекту створено Консорціум виконавців, до якого входять авторитетні вітчизняні та міжнародні організації, зокрема: Фонд «Ефективне управління», консалтингова компанія The Boston Consulting Group, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Центр Разумкова, НДІ соціально-економічного розвитку міста, Інститут генерального плану м. Києва.

Вищим органом управління проектом є Громадська рада, до складу якої увійшли представники міської та центральної влади, великого та малого бізнесу, міжнародних організацій та ЗМІ, відомі українські експерти, діячі науки, культури та спорту.

У результаті проекту буде розроблено Стратегію розвитку міста до 2025 року, яка включатиме бачення майбутнього Києва, цілі та пріоритетні напрямки розвитку, ключові ініціативи для досягнення цільових показників та плани реалізації.