Патріарх Кирил візьме участь у літургії в Харкові

8 травня Предстоятель Російської православної церкви Патріарх Московський і Всієї Русі КИРИЛ візьме участь у божественній літургії на площі Свободи у Харкові. Про це інформує сайт Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх КИРИЛ 7-8 травня відвідає Харків, де візьме участь у торжествах з нагоди 90-річного ювілею митрополита Харківського і Богодуховського (УПЦ МП) НИКОДИМА.

Згідно з повідомленням сайту Харківської єпархії, це буде перший Першосвятительський візит до Харкова Патріарха КИРИЛА.

За уточненою інформацією про візит, Предстоятель РПЦ прибуде до столиці Слобожанщини 7 травня. Після прибуття в аеропорт цього дня він відвідає Благовіщенський кафедральний собор (УПЦ МП), а також візьме участь в академії, присвяченій 90-річчю з дня народження митрополита НИКОДИМА.

8 травня у богослужіння на головній площі Харкова разом з Патріархом КИРИЛОМ також візьмуть участь Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР та інші православні ієрархи з Росії, України та зарубіжжя.

Цього ж дня Предстоятель РПЦ покладе квіти до Меморіального комплексу Слави і завершить свій візит до Харкова.