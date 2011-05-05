Мін‘юст відкрив доступ до реєстру методик судових експертиз

Міністерство юстиції відкрило доступ до Реєстру методик проведення судових експертиз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, реєстр розміщується на сайті Міністерства юстиції за адресою rmpse.minjust.gov.ua.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, указаний реєстр є офіційною електронною базою даних щодо атестованих в Україні та рекомендованих до впровадження в експертну практику методик проведення судових експертиз.

Така база даних містить понад 1100 назв експертиз, які можуть здійснюватися в Україні.

О.ЛАВРИНОВИЧ пояснив, що інформація про рекомендовані методики судових експертиз є необхідною не лише в роботі правоохоронних органів та судів. Така база даних є також корисною також для заінтересованих юридичних осіб та пересічних громадян.

Міністр наголосив, що на замовлення пересічних громадян здійснюються більше половини судових експертиз, які виконуються, зокрема, науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції. При цьому, понад 50 відсотків з них це експертизи з кримінальних справ - трасологічні, технічні експертизи документів, почеркознавчі та авторозначі експертизи.

Серед інших видів експертиз, які найчастіше замовляються в експертних установах Мін’юсту – це автотоварознавчі, автотехнічні, будівельно-технічні, економічні, психологічні, мистецтвознавчі, охорони праці, комп’ютерно-технічні, спиртомістких сумішей, прав на об’єкти інтелектуальної власності та інші.

Доступ до Реєстру методик проведення судових експертиз, повідомив міністр юстиції, є безоплатним та відкритим цілодобово. З Реєстру можна також отримати витяг щодо виду та назви експертизи, експертної установи, яка розробила дану методику тощо.