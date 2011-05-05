У «Борисполі» збудують паркінг на 2000 авто

Кабмін затвердив проект

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 372-р від 27 квітня 2011 року затвердив представлений Міністерством інфраструктури проект будівництва паркінгу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" загальною кошторисною вартістю 395 млн. 003,5 тис. грн. Текст документа розміщений на сайті уряду. Згідно з документом, зокрема, вартість будівельно-монтажних робіт становить 254,2 млн. грн., устаткування, меблів і інвентарю – 51,6 млн. грн., пусконалагоджувальних робіт – 1,4 млн. грн. Загальна площа паркінгу становитиме 72,6 тис. кв. м., площа ділянки – 30 тис. кв. м, площа забудови – 18,4 тис. кв. м, кількість машино-місць – 2 038. Термін будівництва – 17 місяців.

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