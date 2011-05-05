Єжель придумав ще одне свято для Збройних сил

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ підписав наказ “Про встановлення Дня солдатської матері у Збройних силах України”.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті преси і інформації Міноборони.

Згідно з наказом, День солдатської матері відзначатиметься в Збройних силах України в другу неділю після Великодня. Цього року це свято у ЗСУ відзначатиметься 8 травня.

Як зазначили в Міноборони, такий наказ був виданий з метою шанування історичної ролі жінки-матері у формуванні моральних і духовних якостей захисників Батьківщини, подальшого розвитку військових традицій, посилення військово-патріотичного виховання особового складу Збройних сил і на підтримку ініціативи громадських організацій.

При цьому в міністерстві додали, що рішення про встановлення в Збройних силах України Дня солдатської матері було ухвалене М.ЄЖЕЛЕМ 30 березня під час зустрічі з активістами громадських організацій сімей військовослужбовців, які загинули в мирний час.