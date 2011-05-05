У Чернівцях сьогодні рахують людей у вишиванках

У Чернівцях сьогодні прагнули побити рекорд України за кількістю одночасно одягнених у вишиванки людей.

Як передає кореспондент УНІАН, на Центральній площі Чернівців, біля пам’ятника Тарасові Шевченку, зібралося кілька тисяч буковинців, одягнених у різноманітні вишиті сорочки. На акцію у вишитих сорочках також прийшли керівники міста і області на чолі з головою Чернівецької ОДА Михайлом ПАПІЄВИМ.

На площі працювала гіннесівська лічильна комісія, яка встановить, чи увійдуть чернівчани в історію та чи перевершать вже існуючий рекорд України у 3 тис. 228 людей, котрі зібралися у вишиванках в одному місці. Протягом цього ж часу на площі проходитиме невеликий концерт молодих талантів міста.

За словами організаторів акції, попередньо на центральній площі Чернівців зібралося понад 4 тис. чернівчан у вишиванках.

Яскрава і патріотична акція «День вишиванки», котра зародилася на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького нацуніверситету ім. Ю. Федьковича, за 4 роки вийшла далеко за межі університетських стін. Акцію підтримали дитсадки, школи, музеї, бібліотеки, лікарні, підприємства, зокрема «Машзавод», «Арніка», «Рома» та інші. Цього року акцію ЧНУ активно підтримали всі виші та коледжі. А починалося все із кількох десятків студентів, які відгукнулися на заклик тодішньої студентки університету Лесі ВОРОНЮК прийти одного дня всім разом на пари у вишиванках.

Як повідомила кореспондентові УНІАН Л.ВОРОНЮК, цього року до акції долучилося і товариство «Просвіта». Завдяки гранту «Просвіти» одним із місцевих швейних підприємств було пошито спеціальну вишиванку для Центрального корпусу (резиденції митрополитів) університету, на яку було витрачено понад 30 метрів полотна і яку шили понад три тижні. Вишите полотно для сорочки подарувала із особистої колекції редактор газети «Буковинське віче», письменниця Віра КИТАЙГОРОДСЬКА.