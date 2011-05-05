Український павільйон в Канні цього року став національним

11-21 травня у рамках Каннського кіноринку на Міжнародному Каннському кінофестивалі працюватиме Український національний павільйон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова Української кінофундації Андрій ХАЛПАХЧІ.

Український павільйон працює на фестивалі вже чотири роки, та, за словами А.ХАЛПАХЧІ, цього року він став національним, бо організований Українською кіно фундацією спільно з Державним агентством кінематографії.

У конкурсній програмі кінофесту буде представлена короткометражка режисера Марини ВРОДИ «Cross». Стрічка спільного виробництва Франції та України.

Як сказав А.ХАЛПАХЧІ, цього року діяльність павільйону виходить далеко за рамки суто представницької функції, тому що під одним дахом зберуться представники дистриб’юторських та продакшн-компаній, режисери, продюсери. Серед них продюсерська компанія «B&H», кіноконцерн «Інтерфільм», дистриб’юторська компанія «Артхаус Трафік», кінохолдинг «Сота сінема груп».

На Каннському кіноринку буде презентовано два українських проекти – кіноальманах «Закохані в Київ» і стрічку “ROCK’N’BALL”.

“ROCK’N’BALL” – стрічка режисера Дмитра ПРИХОДЬКА, випускника Лодзинської школи (Польща). Творці фільму зазначають, що вони не ставили собі за мету створити якийсь великий блокбастер, радше позитивну історію, ламаючи стереотипи того, що українського кіно не існує. За словами продюсера стрічки Максима ОНОПРІЄНКА, виходячи з назви, це кіно про музику і футбол, водночас дещо більше, ніж лише про музику і футбол. Це кіно про дитячу мрію, про дружбу, взаємопідтримку, розуміння, незважаючи на те, що герої різних національностей і говорять різними мовами.

У фільмі звучить чотири мови: польська, російська, англійська, українська. Дія відбувається у Донецьку.

Українська кінопрем’єра відбудеться восени цього року.

«Закохані в Київ» складається з кількох новел, у одній з яких знялася Ада РОГОВЦЕВА, Георгій ХОСТІКОЄВ (син Анатолія ХОСТІКОЄВА). Фільм знятий на кшталт стрічок «Париж, я люблю тебе» і «Нью-Йорк, я люблю тебе». Це стрічка про кохання в мегаполісі очима молодих українських режисерів. Серед епізодів збірки є комедія, драма, трилер. У цьому проекті звучать дві мови: українська та російська.

Також в Українському національному павільйоні відбудеться презентація проектів, об’єднаних під назвою «Нове українське кіно». Зокрема, це стрічки: «Будинок з баштою» Єви НЕЙМАН, «По вірі нашій буде вам»» Микити РАТНІКОВА, «Звичайна справа» Валентина ВАСЯНОВИЧА, «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» Михайла ІЛЛЄНКА, «Поза грою» Наталі КЛИМЕНКО, «Богині» Антона ХОМЯКОВА. Нові проекти від «Сота сі нема груп» представить Олег КОХАН.

17 травня – день Сергія Параджанова на Каннському міжнародному кіноринку. В його рамках запланована презентація художнього фільму «Параджанов», який представлятимуть режисери Серж АВЕДІКЯН та Олена ФЕТИСОВА.

Як повідомив А.ХАЛПАХЧІ, українська вечірка в Канні не буде великою, як це було в попередні роки, бо всі фінансові можливості “кинуті” на роботу павільйону.

«Та все-таки горілка буде. І підняти чарку за підписання договору (між Україною та Францію про спільне кіновиробництво) буде можливість. Загалом павільйон обійдеться українцям у 50 тис. євро», – додав А.ХАЛПАХЧІ.