Люди в протигазах боролися з палінням

У Херсоні пройшла перша антинікотинова акція активістів проекту «Ціна питання – 15 років життя!».

Мета заходу, як повідомили УНІАН організатори акції, – привернути увагу громадськості до проблеми пасивного паління, зокрема відсутності в більшості херсонських кав’ярень повноцінних залів для некурців.

Згідно з повідомленням, волонтери пропонували людям запастися протигазом перед відвідуванням кафе, скласти індивідуальний запит в Управління з питань захисту прав споживачів, і поширювали інформаційні листівки про шкоду паління та систему врегулювання проблеми на законодавчому рівні.

Ініціативу херсонських активістів підтримали більше двохсот городян. Просто на акції 21 людина написала індивідуальний запит з вимогою до влади звернути увагу на проблему порушення Закону «Про заходи з попередження і зменшення вживання тютюнових виробів» і відсутності в багатьох міських кафе залів для некурців.

У квітні оргкомітет цієї акції провів моніторинг міських кав’ярень на наявність залів для некурців. Загалом було досліджено 50 закладів, розташованих у різних районах міста. З них зали для некурців були лише в 10. Основною причиною відсутності залу для некурців господарі кафе називали незнання, що такі зали мають бути згідно із законом.