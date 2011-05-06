В Івано-Франківську 9 травня відбудеться урочистий марш

В Івано-Франківську на День Перемоги центральними вулицями міста, як і минулого року, відбудеться урочистий марш військових і силових формувань, які мають свої підрозділи на території Прикарпаття.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Західного регіонального медіа-центру Міноборони.

За наданою інформацією, маршем пройдуть 8 парадних розрахунків - 25 осіб у кожному, знаменна група та гарнізонний оркестр. В урочистому марші візьмуть участь представники обласного військкомату, авіаційних частин, МНС і МВС та Надвірнянського військово-спортивного ліцею.

Відкриватимуть марш підняттям Державного Прапора України, а військові авіатори йтимуть під своїм бойовим прапором, який 27 січня 2010 року їм вручили від імені Президента України.

«Ми – військовослужбовці незалежної України, і наше покликання – захищати та берегти всіх громадян держави, незалежно від їхніх політичних чи інших переконань, - наголосив заступник начальника Івано-Франківського гарнізону з виховної роботи майор Любомир ДЕМЧУК. - І ми не робимо різниці між героями, які визволяли нашу державу від німецько-фашистських загарбників. Я вважаю, що 9 Травня – це свято для всіх людей, хто боровся проти фашизму».