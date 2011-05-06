Проти приватного детектива порушили кримінальну справу

Співробітники Управління СБУ в місті Києві викрили 35-річного керівника одного з детективних агентств, який незаконно придбав та використовував спеціальні технічні засоби, призначені для негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ у м.Києві, встановлено, що зловмисник закупав спецтехніку, щоб у подальшому використовувати її у своїй незаконній оперативно-розшуковій діяльності на замовлення третіх осіб. Провадження таких заходів та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації дозволено лише державним правоохоронним органам за рішенням суду.

Слідчими УСБУ у м. Києві за фактом злочину порушено кримінальну справу за ст. 359 (незаконні придбання, збут та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.