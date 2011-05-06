Євро на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9680/7,9740 грн./дол., на 12:00 ціни зросли – 7,9780/7,9840 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2875/0,2879 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2968/0,2973 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і на 12:00 встановився на рівні 27,7680 рублів за долар (+0,5079).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4530/1,4532 дол./євро, змінюючись в досить вузькому діапазоні. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5965/11,6070 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,5880/11,6030 грн./євро.