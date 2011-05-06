До Всеукраїнської акції «Вперед» приєднаються підприємці ще 4 міст

До Весняного маршу протесту, який відбудеться в рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» 19 травня в Києві, приєднаються громадські організації Дрогобича, Алчевська, Маріуполя і Кременчука.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі оргкомітету Всеукраїнської громадянської акції «Вперед».

«Спільна громадянська дія на захист конституційних прав об`єднує всю країну», - зазначили в координаційній раді акції.

Зокрема, 4 травня Координаційна рада громадських організацій підприємців Дрогобицького району, котра об`єднує 16 громадських організацій підприємців, на своєму засіданні прийняла рішення підтримати Всеукраїнську акцію "Вперед" і направити своїх представників на Весняний марш протесту.

Координатор Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» по містах Дрогобич і Стрий, член координаційної ради громадських організацій підприємців Дрогобицького району Сергій АЛІМОВ заявив, що підприємці мають намір взяти участь в акції з метою розпочати реальну боротьбу з корупцією.

«19 травня ми маємо бути в Києві, щоб сказати стоп чиновницькому свавіллю, тотальній корупції та економічним репресіям, які руйнують економіку і прирікають мільйони українців на зубожіння. Наш громадянський обов`язок - змусити владу розпочати реальну боротьбу з корупцією, створювати, а не знищувати робочі місця, забезпечити зростання зарплат і пенсій, прийняти народні реформи на користь людей, а не чиновників», - заявив С.АЛІМОВ.

Аналогічне рішення ухвалене 5 травня на засіданні правління Громадського об`єднання підприємців м. Кременчука «Народна Рада». Як повідомив голова правління ГО Михайло ВАСИЛЕНКО, всі організації, що входять в об`єднання, одностайно підтримали проведення Весняного маршу протесту 19 травня з вимогою прийняти «Народну реформу» (пакет законодавчих ініціатив, розроблених за ініціативою народного депутата, голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ (фракція «БЮТ-Батьківщина»)).

11 травня відбудуться загальні збори об`єднання на підтримку вимог акції «Вперед».

Також 5-6 травня приєднатися до Весняного маршу протесту вирішили громадські організації Луганської області: незалежна профспілка «Підприємці Луганщини», Алчевський союз підприємців, «Алчевський терен Луганщини», а також Донецької області: Маріупольська громадська організація «Искренность», громадське об’єднання «Отечество», громадське об`єднання «Совість».

Голова Незалежної профспілки «Підприємці Луганщини» Ігор ЗАПРУДСЬКИЙ вважає, що в країні склалася складна ситуація у сфері прав і свобод. «Ми проти узурпації влади, проти того, що конституційні права громадян не можна відстояти в українських судах, а правою рукою узурпаторів стали контролюючі органи», - зазначив І.ЗАПРУДСЬКИЙ.

«Ми дали карт-бланш цій владі для того, щоб вона займалася економікою і соціальною сферою. Для цього ми найняли їх на роботу і платимо податки. Ми їм дали цю можливість і маємо право на підставі 5 статті Конституції вимагати звіту за роботу. Ось те, що ми робитимемо 19 травня. Ми хочемо знати, на що йдуть наші гроші і куди котиться наша країна », - підкреслив І.ЗАПРУДСЬКИЙ.

Нагадаємо, 28 квітня про підтримку акції «Вперед» заявила найбільша в Хмельницькій області Профспілка захисту підприємництва. 29 квітня до протестуючих приєднався «Союз перевізників України», 5 травня про підтримку акції оголосив Всеукраїнський комітет «Наступ». Усього, станом на 6 травня про участь у Весняному марші протесту 19 травня заявили понад 70 громадських організацій і профспілок із 17 регіонів України.

13 квітня в Києві відбулися збори Народної колегії акції «Вперед» за участю понад 420 делегатів з усіх регіонів України.

19 травня в рамках акції відбудеться Весняний марш протесту. Серед вимог акції - припинення антинародних реформ та економічних репресій, початок реальної боротьби з корупцією в усіх ешелонах влади, прийняття народних реформ, розроблених товариством. Також активісти добиватимуться відставки уряду АЗАРОВА-ТІГІПКА.

Ініціатором розробки пакету законодавчих ініціатив «Народна реформа» є народний депутат Н.КОРОЛЕВСЬКА. До складу народних реформ входять законопроекти про спрощену систему оподаткування, скасування єдиного соціального внеску для працюючих інвалідів і пенсіонерів, посилення персональної відповідальності чиновників за посадові зловживання, збільшення прожиткового мінімуму і ряд інших соціально-економічних ініціатив.