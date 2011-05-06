Держкомстат нарахував інфляцію у квітні - 1,3%

Індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в Україні в квітні п.р. порівняно з березнем п.р. становив 1,3%, з початку року – 4,7%.

Про це УНІАН повідомили у Держкомстаті.

На продукти харчування у березні п.р. порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1,6%. Зокрема, на 6,8% подорожчали овочі, на 2,2% подорожчав хліб, на 4% - фрукти і цукор, на 3,2% - яйця, на 2,9% - макаронні вироби. Водночас на 2,4% подешевшало молоко.

Тарифи на житлі, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 1,7%, послуги транспорту подорожчали на 3,3% переважно за рахунок зростання цін на паливо і мастильні матеріали – на 4,9%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в березні п.р. в Україні порівняно з лютим становила 1,4%.