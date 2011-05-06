Янукович затвердив зміни до законодавства про працю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон України «Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови держави.

У цьому законі передбачено, що працівникам, направленим у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчий середнього заробітку.

Верховна Рада України прийняла цей закон 19 квітня.