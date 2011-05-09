Під час масових заходів у Львові затримали декількох людей

У Львові під час заходів з нагоди 66-ї річниці Перемоги і протестних заходів молоді та представників ВО «Свобода» було затримано ряд порушників громадського порядку.

Про це повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

За його словами, було затримано кілька порушників громадського порядку, і «в кожному випадку буде прийнято відповідне рішення».

Представники ветеранських організацій, КПУ, Антифашистського комітету, партій «Родина» та «Русское единство» після акції у парку біля пагорба Слави, де їх кільцем оточили раидкально налаштована молодь та активісти ВО «Свобода», виїхали на своє урочисте засідання.

Представники «Свободи» залишили місце проведення акції та розблокували рух транспорту.

Знімаються і посилені кордони правоохоронців, яких, за різними оцінками, було задіяно у Львові від 3 до 5 тисяч осіб.

За даними ВО «Свобода», 9 травня було затримано п’ять активістів і прихильників парторганізації. Крім того, до лікарні потрапили двоє членів ВО «Свобода». Одному, 1983 р. н., прострелили ногу, іншому, 1988 р. н., міліцейським кийком було розбито голову і в нього діагностували струс мозку. Про це повідомив УНІАН голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ.

На площі біля пагорба Слави комунальники збирають велику кількість сміття та порожніх пластикових пляшок, змивають з проїжджої частини намальовану білою фарбою свастику. Тут залишається розбитий під час сутичок міліцейський автобус (номерний знак 0731), у якому вибито вікна під час спроб прорвати кордони міліції.