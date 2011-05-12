Мунтіян: Україна зацікавлена в новій угоді з країнами СНД

Україна зацікавлена в новій угоді про зону вільної торгівлі з країнами СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час парламентських слухань заявив урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами-учасницями СНД, Євразійського економічного співтовариства та інших регіональних об’єднань Валерій МУНТІЯН.

За його словами, відповідну угоду планується підписати 19 травня.

«Хочу вас поінформувати, що 19 травня планується, що цей договір, в якому Україна зацікавлена, має бути підписаний на засіданні голів урядів», - сказав він.

В.МУНТІЯН зазначив, що ця угода має досить великий потенціал.