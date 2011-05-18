У кнайп-клубі буде презентовано аудіодиск "Юрко Покальчук та друзі"

18 травня в Києві буде презентовано аудіодиск «Юрко Покальчук та друзі».

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН голова оргкомітету IV літературно-мистецького фестивалю «Київська Барикада» імені Юрка Покальчука, народний депутат України Олесь ДОНІЙ.

За його словами, презентація диску та вечір пам’яті поета та письменника відбудеться у кнайп-клубі «Купідон», де свого часу Ю.Покальчук був «своєрідним арт-менеджером, продюсером».

Платівка записана і випущена мистецьким об`єднанням «Остання Барикада» в рамках четвертого літературно-мистецького фестивалю «Київська Барикада» імені Юрка Покальчука.

«Юрко був нашим особистим другом, брав участь у наших різних літературних акціях, саме тому ми присвятили йому цей фестиваль, і саме тому ми вирішили записати диск – щоб його вірші залишались якомога довше для українців», - наголосив О.ДОНІЙ.

Автор ідеї диску розповів, що він звернувся до друзів Ю.Покальчука та друзів «Останньої Барикади» з проханням зачитати по одному віршу Юрія. «Кожен читав вірші наче вони є їх власними», - підкреслив О.ДОНІЙ.

В проекті взяли участь відомі літератори та музиканти: поети Олександр ІРВАНЕЦЬ, Сергій ЖАДАН, Павло КОРОБЧУК, Артем ПОЛЕЖАКА, поет і видавець Іван МАЛКОВИЧ. Письменники брати КАПРАНОВИ, Сергій ПАНТЮК, Лесь ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ, Світлана ПОВАЛЯЄВА, казкар-лірник Лірник Сашко (Олександр ВЛАСИК). Музиканти Олег (Фагот) МИХАЙЛЮТА (гурт ТНМК), Місько БАРБАРА (гурт «Мертвий Півень»), Юрко ЖУРАВЕЛЬ (гурт «От вінта»), музикант Неля ФРАНЧУК, голова мистецького об`єднання «Остання Барикада», народний депутат Олесь ДОНІЙ, виконавчий директор МО «Остання Барикада» Ксенія ОМЕЛЬЧЕНКО, народний депутат, голова Міжнародного фонду «Моя Україна» Юрій СТЕЦЬ, а брат поета Олег ПОКАЛЬЧУК присвятив йому пісню.

«На згадку про Юрка Покальчука… Про нашого Пако…», - наголошували його друзі, зачитуючи вірші на сьогоднішній прес-конференції.

«Ми зробили цей диск на згадку про нашого Пако, бо його вірші - це частка його душі і таланту... Ми присвятили йому фестиваль «Київська Барикада», бо він любив наші фестивалі і був їх невід’ємною частиною. Це не багато, це той мінімум, які ми можемо зробити для нього… Бо не в наших силах повернути його на цю землю. Але якщо в наших силах хоч на трохи продовжити пам’ять про нього - то ми це робимо... Бо друзів слід поважати і любити. Навіть коли вони далеко від нас...», - наголошується в прес-релізі до диску.

О.ДОНІЙ розповів, що фестиваль «Київська Барикада» імені Юрка Покальчука проходитиме у Києві 17-21 травня. За його словами, головною його метою є популяризація сучасної української літератури.

Ю.СТЕЦЬ зауважив, що українці мають розуміти, що без своєї культури – музики, літератури, поезії - Українська держава не зможе існувати.

Він наголосив, що фестиваль є абсолютно аполітичним заходом, оскільки сьогодні політика, на його думку, тільки заважає. «Для мене Україна – це Василь Стус, Ліна КОСТЕНКО, Олександр ІРВАНЕЦЬ…, а не якість там політики…», - зауважив він.

Організатори фестивалю нагадали, що в його рамках відбуватимуться прес-конференції в УНІАН з прямою трансляцією на “5-му каналі” за участі відомих літераторів, а також літературні зустрічі у школах, в університетах.

Цікавими, за словами О.ДОНІЯ, будуть великий музичний концерт на Софійській площі у п’ятницю, 20 травня, за участю гуртів «ТАРТАК», «Скай», «Танок На Майдані Конго».

А 21 травня відбудеться «Ніч поезії» просто неба. Акція проходитиме біля пам’ятника княгині Ользі на Михайлівській площі. Будуть виступи літераторів, музичний супровід бардів, вогняне шоу.