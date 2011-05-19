Україна - в аутсайдерах світового рейтингу конкурентоспроможності

У світовому рейтингу конкурентоспроможності World Competitiveness Yearbook 2011, опублікованому вчора швейцарською бізнес-школою IMD, Україна зайняла 57-е місце.

Нижче в рейтингу тільки дві держави – Хорватія і Венесуела (58 і 59 місця, відповідно).

Перше місце в нинішньому рейтингу розділили США і Гонконг, а лідер минулого року, Сінгапур, виявився третім. На четвертому місці опинилася Швеція, а замкнула п`ятірку лідерів – Швейцарія.

Канада зараз розмістилася на 7-му місці, Німеччина – на 10-му, Ізраїль – на 17-му, Китай - на 19-му, Японія – на 26-му, Індія - на 32-му, Бразилія - на 44-м місці, Росія – на 49-му .

Найвище місце серед колишніх радянських республік зайняла Естонія - 33-є. До рейтингу також увійшли Казахстан (36-е місце) і Литва (45-е місце).

Підрахунок балів бізнес-школу IMD проводить по чотирьох головних критеріях - стан економіки, ефективність уряду, ефективність бізнесу і стан інфраструктури, які, у свою чергу, підрозділяються більш ніж на 300 конкретніших показників. Наприклад, за таким показником як рівень корупції цього року Україна знаходиться на передостанньому місці, слідом за нею – Росія.

Бізнес-школа IMD розташована в швейцарській Лозанні, створена в січні 1990 року на базі двох раніше незалежних бізнес-шкіл - IMI і IMEDE. Щорічно в IMD в рамках більше 20 відкритих програм для керівників (включаючи курси МВА і EMBA) проходять навчання близько 8000 менеджерів зі всього світу. 60 професорів швейцарської бізнес-школи поєднують викладання з дослідженнями і консультуванням провідних компаній. У IMD здійснюється більше 70 науково-дослідних проектів, на що витрачається третина бюджету школи.

IMD опублікувала щорічний світовий рейтинг конкурентоспроможності 23-й раз.