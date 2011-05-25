Заступник міністра: ми повинні вийти на 20 тисяч ОСББ

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розраховують до кінця поточного року збільшити кількість об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до 14,5 тисяч.

Про це під час відеоконференції, присвяченої стану і розвитку ОСББ, заявив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Юрій ХІВРИЧ, повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету Міністрів.

Він відзначив, що створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків є одним з головних завдань під час реформування сфери житлово-комунального господарства.

«На сьогодні у нас створено 12037 ОСББ», - сказав Ю.ХІВРИЧ, відзначивши, що до кінця року планується створити ще 2,5 тисячі таких об`єднань, таким чином їх загальна кількість досягне 14,5 тисяч.

За його даними, за 4 місяці в Україні створено 700 об`єднань.

Ю.ХІВРИЧ відзначив, що більшу кількість об`єднань співвласників багатоквартирних будинків планується створити наступного року.

«Ми повинні вийти на 20 тисяч ОСББ, а до 2014 року включно потрібно буде створити 45 тисяч», - сказав перший заступник міністра, уточнивши, що це буде близько 70% всіх багатоквартирних будинків.

Ю.ХІВРИЧ також відзначив, що найактивніше над створенням таких об`єднань працюють у Харківській, Одеській, Львівській і Дніпропетровській областях.