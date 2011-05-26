Керівник Нацрадіо пояснив, чому припинив мовлення української редакції

Генеральний директор Національної радіокомпанії України Тарас АВРАХОВ зазначає, що припинення мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення здійснено у рамках оптимізації мовлення та штатної структури НРКУ.

У коментарі агентству УНІАН він сказав: «Ці процеси були необхідними і здійснені після відповідного рішення колегії Держкомтелерадіо України і згідно з наказом НРКУ про оптимізацію всієї структури Національної радіокомпанії. Маємо ситуацію, коли всі три канали мовлення НРКУ досяжні через мережу Інтернет та супутник, відтак українці по всьому світу мають змогу отримувати весь спектр інформації, культурологічні, музичні програми з Батьківщини».

За словами Т.АВРАХОВА, питання оптимізації було очевидним, і вона була здійснена зі збереженням творчого потенціалу: більшій частині колективу української редакції запропонована робота за фахом, почасти збільшено мовлення англійською, німецькою, румунською мовами.

Також, зазначив Т.АВРАЗОВ, замість української редакції в рамках Всесвітньої служби утворено редакцію мовлення на закордон у складі Дирекції інформаційного мовлення. На цю редакцію покладено функцію співпраці із закордонними, зокрема, із українськими мовниками.

«Віднедавна НРКУ активізувала співпрацю із зарубіжними ЗМІ у форматі радіомостів. У вівторок, 24 травня, було проведено радіоміст з болгарським колегами. Найближчим часом відбудеться вже третій радіоміст НРКУ з Польським радіо: будемо аналізувати, з якими здобутками зустрічаємо рік до чемпіонату», - сказав Т.АВРАХОВ.

Він запевнив, що НРКУ «робила і буде робити все можливе, аби відбувалося реальне звучання українського радіо за кордоном, а не імітація цього процесу».

Як повідомляв УНІАН, 25 травня гендиректор НКРУ Т.АВРАХОВ розпорядився припинити мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.

За словами головного редактора української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України Миколи МАРИНЕНКО, припинення мовлення здійснено «без жодних попередніх пояснень чи то зауважень», «одноосібно».

«При цьому відповідних документів по НРКУ, так само як і розпоряджень вищих органів влади, не було представлено. За нашою інформацією, про рішення Т.АВРАХОВА припинити мовлення не було відомо навіть голові Держкомтелерадіо Юрію ПЛАКСЮКУ, якому підпорядковане Національне радіо», - стверджує М.МАРИНЕНКО.

«Цього ж дня всьому колективу української редакції Іномовлення (а це штат із 40 осіб, різних за віком, освітою, фахом, рівнем і досвідом роботи) запропоновано перейти на посади звукооператорів», - зазначив М.МАРИНЕНКО.