Мер Черкас безкоштовно сфотографує всіх, хто хоче на стіну

Міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ завтра безкоштовно фотографуватиме усіх, хто бажає розмістити своє фото на стіну «Ми – черкасці».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, С.ОДАРИЧ з 12.00 у парку 50-річчя Жовтня фотографуватиме жителів міста, які бажають долучитися до проекту Facewall «Ми – черкасці».

Водночас у Долині троянд розпочався монтаж конструкції стіни, на якій до Дня міста розмістяться 4 тисяч фото жителів Черкас. Стіну зводять з металу та водостійкої ламінованої фанери. Конструкції виготовляли на місцевих заводах. Стіна буде заввишки 2,5 метри та 30 метрів у довжину і складатиметься з 28 щитів.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах стартував унікальний проект «Facewall «Ми – черкасці». Нині уже зібрали близько 2 тис. фото жителів міста. Фотографії збиратимуть до 29 травня. Після цього вони будуть розміщені на фотостіні, яка стоятиме в Долині троянд. Відкриття стіни відбудеться 4 червня на День міста.