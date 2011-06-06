У Маріуполі на холеру захворіли вже 14 людей

У неділю у Маріуполі Донецької області було зареєстровано ще один випадок захворювання людини на холеру.

Як повідомляє прес-служба МНС, станом на 7.00 6 червня в інфекційному відділенні міської лікарні № 4 всього підтверджено захворювання 14 осіб на холеру. Перебіг захворювання – середнього ступеню важкості.

Фахівці міської СЕС здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, здійснюється активне виявлення хворих на гострі кишкові інфекції та розлади шлунку.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Донецькій області.