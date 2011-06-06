У Маріуполі на холеру захворіли вже 14 людей
08:24, 06 червня 2011Суспільство
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Перебіг – середнього ступеню важкості
У неділю у Маріуполі Донецької області було зареєстровано ще один випадок захворювання людини на холеру.
Як повідомляє прес-служба МНС, станом на 7.00 6 червня в інфекційному відділенні міської лікарні № 4 всього підтверджено захворювання 14 осіб на холеру. Перебіг захворювання – середнього ступеню важкості.
Фахівці міської СЕС здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, здійснюється активне виявлення хворих на гострі кишкові інфекції та розлади шлунку.
Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Донецькій області.
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