Суд США утричі збільшив суму шкоди від закупівлі вакцин при Тимошенко

Суд у США збільшив втричі позов на користь "Укрвакцини". Про це повідомили адвокати "Укрвакцини".

За словами адвоката, окружний суд США по округу штату Орегон у вівторок 7 червня ухвалив збільшити втричі суму позову "Укрвакцини" до 59 785 291,50 доларів США проти Олден Груп.

Раніше "Укрвакцина" подала позов у США відповідно до Статусу про організації, що знаходяться під впливом рекетирів і корумпованих організацій, який передбачає відшкодування збитку в потрійному розмірі.

"Відповідно, суд помножив суму нашого позову в 19 928 430,50 доларів на три", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, що 24 травня Окружний суд США по округу Орегон задовольнив позовні вимоги "Укрвакцини" у розмірі більше 19 мільйонів доларів, як грошового еквівалента шкоди від закупівлі вакцини від грипу.

"Укрвакцина" у вересні минулого року подала позов до американського суду, заявивши про шахрайську схему постачаннях імпортних ліків. Цей позов став результатом масштабної аудиторської перевірки, яку ініціював Кабінет Міністрів України.

За підсумками перевірки з`явилися факти нецільового використання державних коштів окремими відомствами уряду Юлії Тимошенко.