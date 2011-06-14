У Польщі за хабар прикордоннику засуджено громадянина України

У Польщі до одного року ув’язнення умовно з випробувальним терміном два роки засуджено громадянина України, який намагався дати хабара польському прикордоннику.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Надбужанського відліу Польської прикордонної служби Даріуш СЄНІЦЬКИЙ,

За його словами, прикордонники затримали 58-річного українця минулого тижня у пункті пропуску на кордоні України з Польщею «Хребенне - Рава-Руська».

Після рішення суду його відправили в Україну, відзначив Д.СЄНІЦЬКИЙ.

За даними польських прикордонників, українець, який задекларував іншу мету поїздки, ніж передбачала видана віза, намагався дати 200 євро хабара за те, аби його все ж пропустили через кордон.

Д.СЄНІЦЬКИЙ сказав, що суд також зобов’язав громадянина України виплатити штраф у розмірі близько 250 євро.

Прес-секретар зауважив, що українець у випадку правомірного отримання візи може відвідувати як Польщу, так й інші держави Шенгенської зони, оскільки його дані не були внесені у базу осіб, яким заборонено в’їзд.

Він також відзначив, що прикордоннику, який взяв хабар, загрожує автоматичне звільнення зі служби без права пенсії та кримінальна відповідальність.