НБУ підвищує вимоги до резервів комерційних банків

Національний банк України (НБУ) своєю постановою №195 від 16 червня 2011 р. підвищує вимоги до обов`язкового резервування комерційних банків з 1 липня 2011 року.

Про це йдеться у витягу з цієї постанови, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

У документі передбачено, що банки зможуть враховувати в обов`язкових резервах 50% номінальної вартості цільових облігацій внутрішньої державної позики, випущених для фінансування підготовки до Євро-2012. З 1 травня 2010 року банки могли враховувати у резервах 100% номінальної вартості цих паперів.

НБУ також встановив нормативи обов`язкового резервування баків за короткостроковими і довгостроковими вкладами юридичних і фізичних осіб на рівні 6% і 2%, відповідно (на сьогодні для строкових вкладів юридичних і фізичних в іноземній валюті встановлений норматив 4%). Норматив резервування для коштів вкладів юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті до запитання і коштів на поточних рахунках постановою №195 встановлюється на рівні 8% (на сьогодні норматив становить 7%).

Нацбанк залишив вимогу до банків щодо перерахування на окремий рахунок в НБУ 100% суми сформованих обов`язкових резервів.

У документі зазначається, що, незважаючи на позитивні зрушення, в національній економіці зберігаються ризики, пов`язані з нестабільністю зовнішніх ринків, повільним упровадженням структурних реформ і недостатньою інвестиційною активністю.

Нацбанк нагадує, що у травні 2011 року місячна інфляція сповільнилася до 0,8% порівняно з 1,3% у квітні і 1,4% - у березні, але у річному вимірюванні її рівень збільшився з 9,4% до 11%, а річні темпи приросту індексу цін виробників становили 18,8%.

Свої дії регулятор мотивує тим, що «така цінова динаміка не узгоджується з прогнозними показниками інфляції на 2011 рік, схваленими Кабінетом міністрів України…», а також «з метою підвищення ефективності регулювання грошово-кредитного ринку».

Як повідомлялося, за підсумками травня норматив обов`язкових резервів становить 12,9 млрд. грн., з них на окремий рахунок у Нацбанку перераховано 7,5 млрд. грн.