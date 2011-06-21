Екс-чиновника Київради екстрадували з Німеччини

У Генеральній прокуратурі України підтверджують факт екстрадиції з Німеччини колишнього голови постійної комісії Київради із земельних питань Олексія ЄВЛАХА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

«Ми офіційно підтверджуємо, що вчора авіарейсом Франкфунт-на-Майні – Київ було екстрадовано Олексія ЄВЛАХА, який обвинувачеється у махінаціях із земельними ділянками в столиці», - відзначили у прес-службі і зауважили, що проти О.ЄВЛАХА порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

О.ЄВЛАХА поміщено до Київського слідчого ізолятора.