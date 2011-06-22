Митниця хоче брати гроші за товари вагою більше 30 кг

Державна митна служба вважає, що прописану сьогодні у проекті Митного кодексу норму, яка передбачає звільнення від оподаткування при переміщенні через митний кордон громадянами товарів на суму до 2000 євро, доцільно знизити до 500 євро.

Про це заявив під час комітетських слухань щодо проекту нової редакції Митного кодексу голова Державної митної служби Ігор КАЛЕТНІК, повідомили УНІАН у прес-службі цього відомства.

«Ця норма не відповідає нормам європейським. Вважаємо за доцільне знизити цю норму з 2000 до 500 євро. При цьому передбачити обмеження у вазі переміщуваних товарів на рівні 30 кг", - відзначив він.

Як відзначають у Держмитниці, "перш ніж ухвалити остаточне рішення, мають бути зважені всі пропозиції і визначено єдине правильне рішення, яке буде максимально сприятливим і дозволить економіці нашої країни динамічно розвиватися".

Як повідомляв УНІАН, 17 травня цього року Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону про внесення змін до Митного кодексу. Серед змін є норма, яка передбачає, що товари, сумарна вартість яких не перевищує 2000 євро і які переміщаються громадянами України через кордон України у ручному багажі або у супровідному багажі не більш як один раз на 10 днів, звільняються від оподаткування.