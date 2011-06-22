Янукович нагородив польського міністра

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ за заслуги перед українським народом нагородив міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО орденом Ярослава Мудрого третього ступеня.

Як передає кореспондент УНІАН, польський міністр закордонних справ заявив, що й надалі докладатиме зусиль для дружби між Україною і Польщею та задля європейської перспективи України.

Р.СІКОРСЬКИЙ вкотре висловив сподівання, що цього року Україна підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «У нас є надія, що наші друзі та сусіди плідно попрацюють і ми досягнемо нашої мети».

Також він зауважив, що на час головування Польщі у Європейському Союзі у другій половині нинішнього року Україна покладає багато надій і вважає, що для їхньої реалізації є усі можливості. Зокрема, Президент нагадав, що Україна сподівається на просування на шляху лібералізації візового режиму з ЄС, фактичне завершення переговорів про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом і підписання угоди про асоціацію.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, однією з найважливіших умов для України залишається фіксація в угоді з Євросоюзом надання їй перспективи членства.