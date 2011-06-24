НБУ хоче примусити українців зберігати гроші в банках у гривні?

З 1 липня Національний банк України збільшить норми резервування за валютними вкладами і поточними рахунками до запитання з 7 до 8%, а за короткостроковими валютними внесками (до року) — з 4 до 6%. Необхідність такого заходу в НБУ пояснюють боротьбою з інфляцією, пише журнал WEEKLY.UA.

Як пояснює президент Українського аналітичного центру Олександр ОХРІМЕНКО, «коли людина кладе свої гроші на депозит, банк зобов`язаний частину цих грошей перевести на свої рахунки в НБУ і не чіпати їх. Це робиться на випадок кризи та інших непередбачених обставин, щоб було чим розрахуватися хоча б з частиною вкладників. Ці гроші фактично заморожені, їх не можна видати у вигляді кредитів. Заморожуючи ще більше валюти, НБУ хоче примусити українців зберігати свої гроші в банках у гривні. Адже при підвищенні норми резервування валютних вкладів банкіри автоматично вимушені знизити за ними відсотки, і гривневі депозити з погляду дохідності стануть ще більш привабливі. Спокусившись великими відсотками, громадяни віднесуть свої зайві гроші в банк і покладуть їх на гривневі депозити. Готівкова грошова маса в країні при цьому зменшиться, й інфляція скоротиться».

За словами експерта, «так, напевно, воно і було б, якби громадяни довіряли гривні не менше, ніж долару і євро. А оскільки нікому таке навіть в голову не прийде, то нова ініціатива регулятора закінчиться лише тим, що ставки за валютними депозитами знизяться до кінця року ще на 0,5–1%».

Як сказав О.ОХРІМЕНКО, «за останні шість місяців річні вклади у валюті вже подешевшали на 1–2%, і зараз середня дохідність вкладів у доларах у великих банках рідко перевищує 5%, а в євро — 3,5% річних».