Хворих на діабет у світі значно більше, ніж вважалося

Кількість дорослих людей, хворих на діабет у всьому світі, за останні 30 років збільшилася більш ніж удвічі і досягла майже 350 мільйонів. Це значно більше, ніж передбачалося раніше, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на впливовий медичний журнал The Lancet.

Автори дослідження зазначають, що кількість діабетиків зростає практично в усіх країнах світу.

Серед причин вони називають зростання і старіння населення, а також збільшення кількості людей, які страждають на ожиріння.