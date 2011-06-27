Митники перехопили в "зеленому коридорі" прикраси та монети

07:17, 27 червня 2011
Суспільство
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Повідомлення з Харківщини

Харківські митники затримали громадянина України, який намагався незаконно вивезти до Росії стародавні прикраси та монети на суму 130 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, контрабандну через міжнародний пункт пропуску на державному кордоні перевозив 62- річний громадянин, який обрав для переміщення спрощений порядок походження митного контролю по «зеленому коридору», але не задекларував свій багаж.

Під час огляду автомобіля пенсіонера митники та прикордонники виявили у його барсетці прикраси та монети з ознаками старовини, а також різнокольорове дорогоцінне каміння (загалом 58 найменувань) загальною вартістю 130 тис. грн.

За цим фактом було складено протокол про порушення митних правил.

 

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