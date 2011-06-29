Табачник радить абітурієнтам не спішити у приймальні комісії

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК прогнозує, що цього року не менш як 50% випускників шкіл зможуть навчатися у вищих навчальних закладах за кошти державного бюджету.

Про це Д.ТАБАЧНИК сказав під час он-лайн конференції, організованої виданням “Аргументы и факты в Украине» 25 червня.

Міністр зазначив, що минулого року в Україні було 338 тис. випускників 11-х класів, а цього року - 190 тис. осіб. Зменшення кількості випускників зумовлене демографічною ситуацією в державі. Крім того, цього року випускалися ті діти, які 11 років тому отримали право йти в школу або у 6, або у 7 років.

“У зв`язку зі скороченням кількості випускників, буде і невелике, в межах 10-20%, скорочення бюджетного замовлення. Але у відсотках можливість вступити «на бюджет» цього року все одно буде вищою. Якщо торік такі місця охоплювали 40% випускників, то цього року буде вищою 50%”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він зауважив, що місця у вишах з природничих та технічних напрямків підготовки фахівців не скорочуються. “Поспішати ж і вистоювати довгі черги при подачі документів у вузи не варто. Цього року їх прийматимуть з 1 по 31 липня включно. Також міністерство впровадило систему «Електронне надходження». Ви можете подати документи за допомогою власної електронної пошти, використовуючи при авторизації номери сертифіката та атестата”, - зазначив міністр.

Він нагадав, що всі, хто зареєстрований за допомогою електронної системи, протягом 5 днів після опублікування списків зарахованих виші, повинні принести оригінали документів.