Стихія залишила без світла більше сотні населених пунктів
10:36, 02 липня 2011Суспільство
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Найбільше - у Полтавській області
Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 102 населених пунктів в чотирьох областях.
Як повідомляє прес-служба МНС України, у Полтавській області без електропостачання залишився 91 н.п., у Чернігівській - 5, у Львівській - 5, у Волинській – 1.
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