Стихія залишила без світла більше сотні населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 102 населених пунктів в чотирьох областях.

Як повідомляє прес-служба МНС України, у Полтавській області без електропостачання залишився 91 н.п., у Чернігівській - 5, у Львівській - 5, у Волинській – 1.