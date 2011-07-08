За рішенням суду Держреєстр змінив запис про керівника «Nemiroff»

Від 7 липня 2011 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців знову керівником Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Nemiroff» значиться ГЛУСЬ Алла Сигизмундівна.

Про це УНІАН повідомили в компанії Nemiroff.

Як зазначається в повідомленні, Державний реєстратор поновив запис на підставі прийнятих судових рішень.

Зокрема, 5 липня 2011 року Апеляційний адміністративний суд Вінницької області підтвердив законність постанови Вінницького окружного адміністративного суду від 7 червня 2011 року, згідно з якою визнано незаконними дії Державного реєстратора Немирівської районної державної адміністрації Вінницької області щодо внесення змін до відомостей про керівника Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Nemiroff» (СОРОЧИНСЬКОГО Ю.В.) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 06.05.2011 року та зобов’язано Державного реєстратора скасувати вказані зміни, здійснені 06.05.2011 року.

Своєю Ухвалою від 5 липня 2011 року Апеляційний адміністративний суд Вінницької області залишив без задоволення апеляційні скарги, подані учасниками процесу, а постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 7 червня 2011 року залишив без змін.

Нагадаємо, що 29 червня цього року рішенням Немирівського районного суду Вінницької області в черговий раз було поновлено А.ГЛУСЬ на посаді генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff».

Через конфлікт між акціонерами у травні виробництво на УГК «Nemiroff» було зупинене.

1 липня завод компанії було розблоковано державними виконавцями із залученням правоохоронних органів в порядку примусового виконання рішення суду.

З 4 липня запущені виробничі лінії, що простоювали з 26 травня.